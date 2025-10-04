Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Market Nantes Feydeau Nantes
Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Market Nantes Feydeau Nantes samedi 4 octobre 2025.
Dégustation de produits Accro chez Carrefour ! Samedi 4 octobre, 09h00 Market Nantes Feydeau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T21:00:00
Fin : 2025-10-04T09:00:00 – 2025-10-04T21:00:00
Notre chef animateur s’installe avec sa plancha pour vous faire vivre une expérience unique : cuisine en direct, dégustations savoureuses, conseils personnalisés et recettes à emporter !
Un moment de convivialité et de découverte gustative qui transformera votre visite shopping en véritable plaisir gourmand ✨
Market Nantes Feydeau 27 Parvis Neptune, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez déguster quelques produits de la marque Accro au sein de votre Carrefour proche de chez vous !