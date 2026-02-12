Dégustation de produits locaux Lussac-les-Châteaux
Bureau d’Information Touristique Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
2026-04-10
Savourez une dégustation de produits locaux avec les tisanes chaudes ou froides de la Ferme Saint-Sylvain de Mazerolles, associées au pain d’épices et au nougat du Rucher du Petit Port de Persac. .
Bureau d’Information Touristique Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
