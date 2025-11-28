Dégustation de raclette suisse Thann

Dégustation de raclette suisse

4 Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 14:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29

Savourez la raclette suisse dans toute son authenticité fondante, parfumée et pleine de goût ! Une pause gourmande idéale pour partager un moment convivial et chaleureux en cette fin d’année.

4 Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 9 82 50 22 28

English :

Savor Swiss raclette in all its authenticity: melt-in-your-mouth, fragrant and full of flavor! An ideal gourmet break to share a warm and friendly moment at the end of the year.

German :

Genießen Sie das Schweizer Raclette in seiner ganzen Authentizität: zart schmelzend, duftend und voller Geschmack! Eine ideale Gourmet-Pause, um am Jahresende einen geselligen und gemütlichen Moment zu teilen.

Italiano :

Assaporate la raclette svizzera in tutta la sua autenticità: fondente, profumata e piena di sapore! Una pausa gastronomica ideale per condividere un momento di calore e amicizia alla fine dell’anno.

Espanol :

Saboree la raclette suiza en toda su autenticidad: ¡fundente, perfumada y llena de sabor! Una escapada gastronómica ideal para compartir un momento cálido y acogedor en fin de año.

