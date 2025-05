Dégustation de rhums chez Rêve de Vin – Rêve de Vin Prayssac, 22 mai 2025 19:00, Prayssac.

Dégustation de rhums chez Rêve de Vin Rêve de Vin 30 rue de la Plaine Prayssac Lot

Début : 2025-05-22 19:00:00

2025-05-22

Rêve de Vin vous propose une soirée dégustation de rhums du monde. Bertrand Denizot, expert chez Dugas, vous fera apprécier les subtilités des différentes saveurs.

La partie restauration sera assurée par Mandra qui vous proposera des accords mets rhum.

Réservation obligatoire.

Rêve de Vin 30 rue de la Plaine

Prayssac 46220 Lot Occitanie +33 5 82 92 95 50

English :

Rêve de Vin invites you to an evening of world rum tasting. Dugas expert Bertrand Denizot will help you appreciate the subtleties of the different flavors.

The catering service will be provided by Mandra, who will suggest rum and food pairings.

Reservations essential.

German :

Rêve de Vin bietet Ihnen einen Abend zur Verkostung von Rumsorten aus aller Welt. Bertrand Denizot, Experte bei Dugas, wird Ihnen die Feinheiten der verschiedenen Geschmacksrichtungen näher bringen.

Für das leibliche Wohl sorgt Mandra, die Ihnen verschiedene Rum-Speisen vorschlägt.

Reservierungen sind erforderlich.

Italiano :

Rêve de Vin vi invita a una serata di degustazione di rum provenienti da tutto il mondo. Bertrand Denizot, esperto di Dugas, vi aiuterà ad apprezzare le sfumature dei diversi sapori.

Il catering sarà curato da Mandra, che proporrà abbinamenti tra rum e cibo.

È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

Rêve de Vin le invita a una velada de degustación de rones de todo el mundo. Bertrand Denizot, experto de Dugas, le ayudará a apreciar las sutilezas de los diferentes sabores.

El catering correrá a cargo de Mandra, que propondrá maridajes de ron y comida.

Imprescindible reservar.

L’événement Dégustation de rhums chez Rêve de Vin Prayssac a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Cahors Vallée du Lot