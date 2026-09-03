Informations pratiques

Yzeure

Dégustation de soupes

Place Jules Ferry Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 09:00:00

fin : 2026-10-14 11:30:00

Date(s) :

2026-10-14

À l’occasion de la semaine du goût, des soupes seront offertes à la dégustation par les commerçants et par la Ville, confectionnées par les cuisiniers municipaux.

.

Place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 During Taste Week, local businesses and the City will offer free soup tastings, prepared by municipal chefs.

L’événement Dégustation de soupes Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région