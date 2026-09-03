Dégustation de soupes Yzeure
mercredi 14 octobre 2026 · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Dégustation de soupes
Place Jules Ferry Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 09:00:00
fin : 2026-10-14 11:30:00
Date(s) :
2026-10-14
À l’occasion de la semaine du goût, des soupes seront offertes à la dégustation par les commerçants et par la Ville, confectionnées par les cuisiniers municipaux.
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Place Jules Ferry Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 00
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English :
%C0 During Taste Week, local businesses and the City will offer free soup tastings, prepared by municipal chefs.
L’événement Dégustation de soupes Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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