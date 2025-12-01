Dégustation de spiritueux au Cha’bernet Montendre
Dégustation de spiritueux au Cha’bernet Montendre lundi 22 décembre 2025.
8 place des Halles Montendre Charente-Maritime
Début : 2025-12-22 16:00:00
Venez déguster des spiritueux à partir de 16h jusqu’à la fermeture.
Merci de nous confirmer votre présence
8 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 28 92 chaabernet@gmail.com
English :
Come and taste spirits from 4pm until closing time.
Please confirm your attendance
