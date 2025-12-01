Dégustation de spiritueux au Cha’bernet Montendre

Dégustation de spiritueux au Cha’bernet

8 place des Halles Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22

2025-12-22

Venez déguster des spiritueux à partir de 16h jusqu’à la fermeture.

Merci de nous confirmer votre présence

8 place des Halles Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 28 92 chaabernet@gmail.com

English :

Come and taste spirits from 4pm until closing time.

Please confirm your attendance

