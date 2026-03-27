Dégustation de Spiritueux Charentais Jonzac
Dégustation de Spiritueux Charentais Jonzac jeudi 2 avril 2026.
Dégustation de Spiritueux Charentais
5 place de la République Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 16:00:00
fin : 2026-04-02 20:00:00
Date(s) :
2026-04-02
Venez découvrir les spiritueux de la maison Prulho (Whisky, Gin, Liqueur passion/litchi/rose et cognac, Vodka).
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5 place de la République Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 75 69 jullion@orange.fr
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English :
Come and discover the spirits of the Prulho house (Whisky, Gin, Liqueur passion/litchi/rose and cognac, Vodka).
L’événement Dégustation de Spiritueux Charentais Jonzac a été mis à jour le 2026-03-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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