Dégustation de Spiritueux Charentais

5 place de la République Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 16:00:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Venez découvrir les spiritueux de la maison Prulho (Whisky, Gin, Liqueur passion/litchi/rose et cognac, Vodka).

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5 place de la République Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 75 69 jullion@orange.fr

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English :

Come and discover the spirits of the Prulho house (Whisky, Gin, Liqueur passion/litchi/rose and cognac, Vodka).

L’événement Dégustation de Spiritueux Charentais Jonzac a été mis à jour le 2026-03-24 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge