Dégustation de Tisane Châteauneuf-du-Faou vendredi 8 août 2025.

Début : 2025-08-08 16:30:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Retrouvez dans votre espace bien-être préféré en Haute Cornouaille, des tisanes à dégusterdès 16h30 chaque vendredi de l’été. Une p’Ose bien-être méritée en fin de semaine où vos papilles seront en mode relaX’ après votre passage dans le sauna, le hammam et/ou le jacuzzi !

Par ATIKE qui vous propose des tisanes issues de l’agriculture biologique. Atiké est une entreprise agricole de production de plantes aromatiques et médicinales situées à Saint-Goazec. .

Piscine AulnéO Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

