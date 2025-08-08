Dégustation de Tisane Châteauneuf-du-Faou
Piscine AulnéO Châteauneuf-du-Faou Finistère
Retrouvez dans votre espace bien-être préféré en Haute Cornouaille, des tisanes à dégusterdès 16h30 chaque vendredi de l’été. Une p’Ose bien-être méritée en fin de semaine où vos papilles seront en mode relaX’ après votre passage dans le sauna, le hammam et/ou le jacuzzi !
Par ATIKE qui vous propose des tisanes issues de l’agriculture biologique. Atiké est une entreprise agricole de production de plantes aromatiques et médicinales situées à Saint-Goazec. .
