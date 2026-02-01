Dégustation de Tripes ou Sarasson Rue Jean de Bourbon Yssingeaux

Dégustation de Tripes ou Sarasson

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

jusqu’à 12 ans

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22 13:00:00

2026-02-22

Repas ouvert à tous et organisé par la Classe 2006. Réservation jusqu’au 15 février. Possibilité de commander sur place dans la limite des repas disponibles. Service de 08h à 13h !

Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 87 69 28

English :

Meal open to all, organized by the Class of 2006. Reservations until February 15. On-site ordering subject to availability. Service from 08:00 to 13:00!

L’événement Dégustation de Tripes ou Sarasson Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire