Dégustation de Tripes ou Sarasson Rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Dégustation de Tripes ou Sarasson Rue Jean de Bourbon Yssingeaux dimanche 22 février 2026.
Dégustation de Tripes ou Sarasson
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
jusqu’à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22 13:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Repas ouvert à tous et organisé par la Classe 2006. Réservation jusqu’au 15 février. Possibilité de commander sur place dans la limite des repas disponibles. Service de 08h à 13h !
.
Rue Jean de Bourbon Foyer Rural Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 87 69 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meal open to all, organized by the Class of 2006. Reservations until February 15. On-site ordering subject to availability. Service from 08:00 to 13:00!
L’événement Dégustation de Tripes ou Sarasson Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire