Dégustation de viande charolaise Grande allée de Tenay Saint-Christophe-en-Brionnais

Complétez votre visite du marché aux bestiaux de Saint-Christophe avec une dégustation de viande Charolaise.

Dans un espace pédagogique, des professionnels (bouchers, restaurateurs, éleveurs) vous feront découvrir cette viande de renom. Ils partageront avec vous leurs connaissances et leurs expériences. Ils ne manqueront pas de répondre à vos questions. .

Grande allée de Tenay Champ de Foire (premier chalet) Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 98 05 antennetouristique@orange.fr

