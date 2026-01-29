Dégustation de vieux millésimes de Bonnezeaux au Domaine des Petits Quarts Bellevigne-en-Layon

Dégustation de vieux millésimes de Bonnezeaux au Domaine des Petits Quarts

La Douve Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-06-13

Venez vivre une expérience unique au cœur de l’Anjou noir avec une dégustation dédiée aux sublimes vins de Bonnezeaux.

Ce vin liquoreux, emblème de l’Anjou, vous dévoilera toute sa richesse aromatique à travers le temps. Une sélection d’accords mets & vins spécialement imaginés pour révéler ses plus belles nuances vous sera proposé en accompagnement.

Au programme

– Une découverte sensorielle du Bonnezeaux, son cépage, son terroir, son histoire. Vous aurez le privilège de déguster plusieurs millésimes de Bonnezeaux (six vins au total) allant de 1950 à aujourd’hui.

– Des accords gourmands fromages affinés, mets sucrés et salés,

– Des anecdotes, des conseils, et surtout, des moments de partage autour d’un vin d’exception

Que vous soyez amateur curieux ou fin connaisseur, cette dégustation est une invitation à la gourmandise, à la rencontre, et à la redécouverte de ce joyau de la Vallée du Layon.

Rejoignez-nous et laissez-vous enchanter par la douceur et l’élégance du Bonnezeaux. .

La Douve Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire clients@domainedespetitsquarts.com

English :

Come and enjoy a unique experience in the heart of Anjou Noir with a tasting dedicated to the sublime wines of Bonnezeaux.

