Dégustation de vin à l’aveugle Bellevigne-les-Châteaux

Dégustation de vin à l’aveugle

11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-12

Le Domaine Fouet vous propose une dégustation ludique et sensorielle une dégustation à l’aveugle avec verres noirs.

Le principe ? Découvrir trois cuvées du domaine sans voir leur couleur, pour aiguiser vos sens et vous concentrer sur les arômes et les sensations en bouche.

Au programme

– 3 vins mystère du Domaine Fouet à deviner

– Des verres noirs pour cacher la robe du vin

– Un jeu d’olfaction blanc ou rouge, à vous de deviner !

– Une révélation finale avec échanges conviviaux

Une belle façon de (re)découvrir les vins du Saumur-Champigny autrement !

PRECISIONS HORAIRES

Du 12/02 au 28/02/2026 le mardi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

11 rue de la Judée Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 52 fouet@domaine-fouet.com

English :

Domaine Fouet offers you a fun, sensory tasting: a blind tasting with black glasses.

