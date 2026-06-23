Dégustation de vin Canoë Montana Agonès

Informations pratiques

Agonès

Dégustation de vin

Canoë Montana 108 Montplaisir Agonès Agonès Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Partenaires du Domaine de Brunet depuis l’ouverture du bar, nous vous invitons à partager une magnifique dégustation à l’ombre des arbres, dans un cadre naturel et convivial.

Nous sommes en collaboration avec le Domaine de Brunet depuis le lancement du bar et nous vous proposons une magnifique dégustation sur notre base sous les arbres .

Canoë Montana 108 Montplaisir Agonès Agonès 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 36 76 contact@canoe-montana.com

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English :

Partners of the Domaine de Brunet since the bar opened, we invite you to share a wonderful tasting in the shade of the trees, in a natural and friendly environment.

L’événement Dégustation de vin Agonès a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup