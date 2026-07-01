Informations pratiques

Dinsheim-sur-Bruche

Dégustation de vin au Fort de Mutzig

rue du camp Dinsheim-sur-Bruche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18

Partez à la découverte du Fort de Mutzig, le Feste Kaiser Wilhelm II.

Le Fort de Mutzig est un site architectural, technique et militaire absolument unique. Située sur les hauteurs de Dinsheim sur Bruche, il vous offrira une vue panoramique sur le début de la Vallée de la Bruche. La plus vaste et la plus puissante fortification d’Europe en 1914 est aujourd’hui un symbole de paix et de la réconciliation franco-allemande.

Au gré de votre visite, vous pourriez bien tomber sur nos sympathiques vignerons qui vous attendent pour une dégustation de vins d’Alsace en partenariat avec la Cave du Roi Dagobert. .

rue du camp Dinsheim-sur-Bruche 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 84 17 42 info@fort-mutzig.eu

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English :

L’événement Dégustation de vin au Fort de Mutzig Dinsheim-sur-Bruche a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig