Dégustation de Vin aux Grottes de Médous ! Aux Grottes de Médous Asté

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2025-07-23 17:45:00

fin : 2025-07-23 20:00:00

2025-07-23

Tous les mercredis du 16 juillet au 27 août à partir de 17h45.

Une visite guidée suivie d’une dégustation de vins exceptionnelle en partenariat avec notre caviste expert, Le Cavin.

Pourquoi participer ?

Dégustation de vins fins sélectionnés par Le Cavin.

Ambiance magique dans les majestueuses grottes de Médous.

Réservation obligatoire

Pour tous que vous soyez d’ici ou de passage, cette expérience est faite pour vous !

Venez partager un moment convivial et inoubliable dans un cadre exceptionnel.

N’oubliez pas de réserver votre place au 05 62 91 78 46 ! .

Aux Grottes de Médous ASTE Asté 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 78 46

English :

Every Wednesday from July 16 to August 27 from 5:45pm.

A guided tour followed by an exceptional wine tasting in partnership with our expert wine merchant, Le Cavin.

Why take part?

Tasting of fine wines selected by Le Cavin.

A magical atmosphere in the majestic Médous caves.

Reservations required

German :

Jeden Mittwoch vom 16. Juli bis zum 27. August ab 17:45 Uhr.

Eine geführte Besichtigung mit anschließender außergewöhnlicher Weinprobe in Zusammenarbeit mit unserem erfahrenen Weinhändler Le Cavin.

Warum sollten Sie teilnehmen?

Verkostung feiner, von Le Cavin ausgewählter Weine.

Magische Atmosphäre in den majestätischen Höhlen von Médous.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Ogni mercoledì dal 16 luglio al 27 agosto dalle 17.45.

Una visita guidata seguita da un’eccezionale degustazione di vini in collaborazione con il nostro esperto commerciante di vini, Le Cavin.

Perché partecipare?

Degustazione di vini pregiati selezionati da Le Cavin.

Un’atmosfera magica nelle maestose grotte di Médous.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Todos los miércoles del 16 de julio al 27 de agosto a partir de las 17.45 h.

Una visita guiada seguida de una excepcional degustación de vinos en colaboración con nuestro experto comerciante de vinos, Le Cavin.

¿Por qué participar?

Degustación de vinos seleccionados por Le Cavin.

Un ambiente mágico en las majestuosas cuevas de Médous.

Reserva obligatoria

