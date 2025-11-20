Dégustation de vin Beaujolais Le petit Wagram Moulins
Dégustation de vin Beaujolais Le petit Wagram Moulins jeudi 20 novembre 2025.
Dégustation de vin Beaujolais
Le petit Wagram 10 rue de Wagram Moulins Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Fêtez le Beaujolais Nouveau au Petit Wagram ! Découvrez des vins atypiques et un cru d’exception, accompagnés de planches gourmandes signées Maison Morgand. Dégustation, convivialité et jeu concours au programme !
Le petit Wagram 10 rue de Wagram Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 88 47 40
English :
Celebrate Beaujolais Nouveau at the Petit Wagram! Discover unusual wines and an exceptional cru, accompanied by gourmet platters from Maison Morgand. Tasting, conviviality and a competition are all on the program!
German :
Feiern Sie den Beaujolais Nouveau im Petit Wagram! Entdecken Sie atypische Weine und einen außergewöhnlichen Jahrgang, begleitet von Feinschmecker-Platten von Maison Morgand. Verkostung, Geselligkeit und Gewinnspiel stehen auf dem Programm!
Italiano :
Festeggiate il Beaujolais Nouveau al Petit Wagram! Scoprite alcuni vini insoliti e un’annata eccezionale, accompagnati da piatti gourmet della Maison Morgand. Degustazioni, convivialità e un concorso sono in programma!
Espanol :
Celebre el Beaujolais Nouveau en el Petit Wagram Descubra unos vinos insólitos y una cosecha excepcional, acompañados de platos gastronómicos de la Maison Morgand. Degustación, convivencia y concurso
L’événement Dégustation de vin Beaujolais Moulins a été mis à jour le 2025-11-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région