DÉGUSTATION DE VIN CHEZ ALBARET & FILS La Canourgue vendredi 1 août 2025.

1 Rue neuve La Canourgue Lozère

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Venez passer un moment convivial à la cave Albaret & fils pour rencontrer le vigneron du domaine Mas Haut Buis à partir de 11h.

1 Rue neuve La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 34 46 08

English :

Come and spend a convivial moment at the Albaret & fils cellar to meet the winemaker of the Mas Haut Buis estate from 11am.

German :

Verbringen Sie einen geselligen Moment im Weinkeller Albaret & fils und treffen Sie ab 11 Uhr den Winzer des Weinguts Mas Haut Buis.

Italiano :

Venite a conoscere l’enologo della tenuta Mas Haut Buis presso la cantina Albaret & fils a partire dalle 11.00.

Espanol :

Venga a conocer al viticultor del Mas Haut Buis en la bodega de Albaret & fils a partir de las 11h.

