Dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle Grotte de Lastournelle Sainte-Colombe-de-Villeneuve mercredi 13 août 2025.

Grotte de Lastournelle 1851 Route des Grottes de Lastournelles Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Visite de la grotte, suivi d’une dégustation de vin commentée.

Sur réservation.

English : Dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle

Visit the cave, followed by a commented wine tasting.

Reservations required.

German : Dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle

Besichtigung der Höhle, gefolgt von einer kommentierten Weinprobe.

Mit Reservierung.

Italiano :

Visita della grotta, seguita da una degustazione guidata di vini.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Dégustation de vin dans la grotte de Lastournelle

Visita a la cueva, seguida de una cata de vinos guiada.

Imprescindible reservar.

