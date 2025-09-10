Dégustation de vins à l’aveugle au couvent de la Baumette Place Albert Cheux Angers

Dégustation de vins à l’aveugle au couvent de la Baumette

Place Albert Cheux Ou 1 rue Haut de la Baumette Angers Maine-et-Loire

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-17 20:30:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-17

Dans le cadre de l’événement du Printemps de la Baumette, nous sommes heureux d’accueillir le bar Chaussette pour une dégustation de vin à l’aveugle sur le site exceptionnel de l’Ancien couvent de la Baumette. .

Place Albert Cheux Ou 1 rue Haut de la Baumette Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 23 50 00 officedetourisme@destination-angers.com

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English :

L’événement Dégustation de vins à l’aveugle au couvent de la Baumette Angers a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers