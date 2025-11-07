Dégustation de vins de Provence et de fromage La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Dégustation de vins de Provence et de fromage

Du 01/04 au 31/10/2026 du lundi au samedi de 15h30 à 16h30.

sauf les jours fériés La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : Dimanche 2026-04-01 15:30:00

fin : 2026-10-31 16:30:00

2026-04-01

Venez découvrir les vins de Provence dans une ambiance conviviale ! Pendant environ une heure, dégustez trois vins et trois fromages, échangez avec des passionnés, et passez un bon moment au cœur d’Aix-en-Provence. Une expérience gourmande à partager !

Dégustation de trois vins de Provence. Rouge, rosé, blanc. Ainsi que trois fromages français. Durée 45/60 minutes. .

La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Welcome in La Cave du Cours Mirabeau for a wine and cheese tasting. Three Provence wine and three french cheese.

German :

Entdecken Sie die Weine der Provence in einer geselligen Atmosphäre! Probieren Sie etwa eine Stunde lang drei Weine und drei Käsesorten, tauschen Sie sich mit passionierten Weinkennern aus und verbringen Sie eine schöne Zeit im Herzen von Aix-en-Provence. Ein Gourmet-Erlebnis zum Teilen!

Italiano :

Venite a scoprire i vini della Provenza in un’atmosfera amichevole! Per circa un’ora, assaggiate tre vini e tre formaggi, chiacchierate con appassionati di vino e divertitevi nel cuore di Aix-en-Provence. Un’esperienza gastronomica da condividere!

Espanol :

Venga a descubrir los vinos de Provenza en un ambiente agradable Durante aproximadamente una hora, deguste tres vinos y tres quesos, charle con aficionados al vino y pase un rato agradable en el corazón de Aix-en-Provence. ¡Una experiencia gastronómica para compartir!

