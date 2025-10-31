Dégustation de vins espagnols La Casa des Jumelles Aix-en-Provence
Dégustation de vins espagnols
Vendredi 31 octobre 2025 de 20h à 23h30. La Casa des Jumelles 20 rue des Cordeliers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 23:30:00
2025-10-31
Dégustation de vins d’Espagne dans un restaurant catalan typique au cœur d’Aix-en-Provence.
Vous allez découvrir des spécialités de la cuisine catalanes (assortiment de tapas) en dégustant 6 grands vins espagnols. .
La Casa des Jumelles 20 rue des Cordeliers Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Spanish wine tasting in a typical Catalan restaurant in the heart of Aix-en-Provence.
German :
Verkostung von spanischen Weinen in einem typisch katalanischen Restaurant im Herzen von Aix-en-Provence.
Italiano :
Degustazione di vini spagnoli in un ristorante tipico catalano nel cuore di Aix-en-Provence.
Espanol :
Degustación de vinos españoles en un restaurante típico catalán en el corazón de Aix-en-Provence.
