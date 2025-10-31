Dégustation de vins espagnols La Casa des Jumelles Aix-en-Provence

Dégustation de vins espagnols

Vendredi 31 octobre 2025 de 20h à 23h30. La Casa des Jumelles 20 rue des Cordeliers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Début : 2025-10-31 20:00:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

2025-10-31

Dégustation de vins d’Espagne dans un restaurant catalan typique au cœur d’Aix-en-Provence.

Vous allez découvrir des spécialités de la cuisine catalanes (assortiment de tapas) en dégustant 6 grands vins espagnols. .

La Casa des Jumelles 20 rue des Cordeliers Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Spanish wine tasting in a typical Catalan restaurant in the heart of Aix-en-Provence.

German :

Verkostung von spanischen Weinen in einem typisch katalanischen Restaurant im Herzen von Aix-en-Provence.

Italiano :

Degustazione di vini spagnoli in un ristorante tipico catalano nel cuore di Aix-en-Provence.

Espanol :

Degustación de vinos españoles en un restaurante típico catalán en el corazón de Aix-en-Provence.

