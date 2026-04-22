Dégustation de vins et balade dans les vignes Steinseltz
Dégustation de vins et balade dans les vignes Steinseltz samedi 27 juin 2026.
Steinseltz
Dégustation de vins et balade dans les vignes
73 rue du Maire Rupp Steinseltz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-08-22 12:30:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-07-30 2026-08-22 2026-09-12
Après une balade dans les vignes, dégustation de 4 vins commentés ou de jus maisons avec en accompagnement une planchette apéritive (fromages et charcuteries). Sur inscription.
Participez à un atelier dégustation de vins et à une balade dans les vignes de Steinseltz en collaboration avec la ferme Burger. Une dégustation de 4 vins commentés avec en accompagnement une planchette apéritive (fromages et charcuteries) vous seront proposées. Une version sans alcool (jus maisons de la ferme) sera aussi possible. .
73 rue du Maire Rupp Steinseltz 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 17 35 25 lise@levinacoeur.fr
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English :
After a stroll through the vineyards, enjoy a tasting of 4 wines or house juices, accompanied by an aperitif board (cheese and charcuterie). Registration required.
L’événement Dégustation de vins et balade dans les vignes Steinseltz a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte