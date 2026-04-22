Steinseltz

Dégustation de vins et balade dans les vignes

73 rue du Maire Rupp Steinseltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-08-22 12:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-30 2026-08-22 2026-09-12

Après une balade dans les vignes, dégustation de 4 vins commentés ou de jus maisons avec en accompagnement une planchette apéritive (fromages et charcuteries). Sur inscription.

Participez à un atelier dégustation de vins et à une balade dans les vignes de Steinseltz en collaboration avec la ferme Burger. Une dégustation de 4 vins commentés avec en accompagnement une planchette apéritive (fromages et charcuteries) vous seront proposées. Une version sans alcool (jus maisons de la ferme) sera aussi possible. .

73 rue du Maire Rupp Steinseltz 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 17 35 25 lise@levinacoeur.fr

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English :

After a stroll through the vineyards, enjoy a tasting of 4 wines or house juices, accompanied by an aperitif board (cheese and charcuterie). Registration required.

L’événement Dégustation de vins et balade dans les vignes Steinseltz a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte