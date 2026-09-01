Dégustation de vins et balade dans les vignes Steinseltz
samedi 12 septembre 2026 · Steinseltz
Informations pratiques
Steinseltz
Dégustation de vins et balade dans les vignes
73 rue du Maire Rupp Steinseltz Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Après une balade dans les vignes, dégustation de 4 vins commentés ou de jus maisons avec en accompagnement une planchette apéritive (fromages et charcuteries). Sur inscription.
Participez à un atelier dégustation de vins et à une balade dans les vignes de Steinseltz en collaboration avec la ferme Burger. Une dégustation de 4 vins commentés avec en accompagnement une planchette apéritive (fromages et charcuteries) vous seront proposées. Une version sans alcool (jus maisons de la ferme) sera aussi possible. .
73 rue du Maire Rupp Steinseltz 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 17 35 25 lise@levinacoeur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a stroll through the vineyards, enjoy a tasting of 4 wines or house juices, accompanied by an aperitif board (cheese and charcuterie). Registration required.
L’événement Dégustation de vins et balade dans les vignes Steinseltz a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de l’Alsace Verte