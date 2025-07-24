DEGUSTATION DE VINS ET FROMAGES A EAU THERMALE AVENE L’HOTEL Avène

DEGUSTATION DE VINS ET FROMAGES A EAU THERMALE AVENE L’HOTEL Avène jeudi 24 juillet 2025.

DEGUSTATION DE VINS ET FROMAGES A EAU THERMALE AVENE L’HOTEL

Les bains d’Avène Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-07-24
fin : 2025-10-23

Date(s) :
2025-07-24 2025-10-23

Dégustation de vins et de fromages locaux à Eau Thermale Avène l’Hôtel. Ouvert à tous et toutes.
Dégustation de vins et de fromages locaux à Eau Thermale Avène l’Hôtel. Ouvert à tous et toutes.   .

Les bains d’Avène Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 44 45 

English :

Local wine and cheese tasting at Eau Thermale Avène l’Hôtel. Open to all.

German :

Verkostung von lokalen Weinen und Käsesorten in Eau Thermale Avène l’Hôtel. Offen für alle.

Italiano :

Degustazione di vini e formaggi locali all’Eau Thermale Avène l’Hôtel. Aperta a tutti.

Espanol :

Degustación de vinos y quesos locales en Eau Thermale Avène l’Hôtel. Abierto a todos.

L’événement DEGUSTATION DE VINS ET FROMAGES A EAU THERMALE AVENE L’HOTEL Avène a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB