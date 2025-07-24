DEGUSTATION DE VINS ET FROMAGES A EAU THERMALE AVENE L’HOTEL Avène
Dégustation de vins et de fromages locaux à Eau Thermale Avène l’Hôtel. Ouvert à tous et toutes.
Les bains d’Avène Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 44 45
English :
Local wine and cheese tasting at Eau Thermale Avène l’Hôtel. Open to all.
German :
Verkostung von lokalen Weinen und Käsesorten in Eau Thermale Avène l’Hôtel. Offen für alle.
Italiano :
Degustazione di vini e formaggi locali all’Eau Thermale Avène l’Hôtel. Aperta a tutti.
Espanol :
Degustación de vinos y quesos locales en Eau Thermale Avène l’Hôtel. Abierto a todos.
