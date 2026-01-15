DEGUSTATION DE VINS ET PARTAGE DE LA GALETTE AU DOMAINE ALLEGRIA Lieu-dit Fontarèches Caux
Lieu-dit Fontarèches D174 Caux Hérault
Le samedi 31 janvier dégustation de galette et dégustation de vin offerte , à partir de 16H , en collaboration avec le boulanger Lallemand
Le 31 janvier, on partage une galette, on débouche quelques bouteilles et on se retrouve au Domaine Allegria!
Une dégustation vin et galette, avec notre galette préférée, celle de la boulangerie Lallemand à Pézenas
Ouvert à tous, pour le plaisir d’être ensemble.
Entée libre
Dégustation et galette offertes. .
Lieu-dit Fontarèches D174 Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 25 93 08 08 delphine@vinotinto.fr
English :
Saturday, January 31: galette tasting and complimentary wine tasting, starting at 4 p.m., in collaboration with baker Lallemand
