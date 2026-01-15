DEGUSTATION DE VINS ET PARTAGE DE LA GALETTE AU DOMAINE ALLEGRIA Lieu-dit Fontarèches Caux

DEGUSTATION DE VINS ET PARTAGE DE LA GALETTE AU DOMAINE ALLEGRIA

Lieu-dit Fontarèches D174 Caux Hérault

Le samedi 31 janvier dégustation de galette et dégustation de vin offerte , à partir de 16H , en collaboration avec le boulanger Lallemand

Une dégustation vin et galette, avec notre galette préférée, celle de la boulangerie Lallemand à Pézenas

Ouvert à tous, pour le plaisir d’être ensemble.

Entée libre

Dégustation et galette offertes. .

Lieu-dit Fontarèches D174 Caux 34720 Hérault Occitanie +33 6 25 93 08 08 delphine@vinotinto.fr

English :

Saturday, January 31: galette tasting and complimentary wine tasting, starting at 4 p.m., in collaboration with baker Lallemand

