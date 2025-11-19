Dégustation de vins et produits du terroir Caveau de Beaujeu Le Comptoir Beaujolais Beaujeu

Tarif : 1.5 – 1.5 – 18 EUR

2025-11-19 10:00:00

2025-11-23

2025-11-19

Le Comptoir Beaujolais fête les Sarmentelles de Beaujeu !

Du 19 au 23 novembre vous pourrez échanger avec nos vignerons, déguster leurs vins dont plusieurs Beaujolais Nouveaux différents, savourer charcuterie et fromages locaux dans une ambiance festive.

Caveau de Beaujeu Le Comptoir Beaujolais 24 square du Temple de Bacchus Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 81 18 caveaubeaujolaisvillage@orange.fr

English :

Comptoir Beaujolais celebrates the Sarmentelles de Beaujeu!

From November 19 to 23, you can chat with our winemakers, taste their wines, including several different Beaujolais Nouveaux, and enjoy local charcuterie and cheeses in a festive atmosphere.

German :

Das Comptoir Beaujolais feiert die Sarmentelles de Beaujeu!

Vom 19. bis 23. November können Sie sich mit unseren Winzern austauschen, ihre Weine probieren, darunter mehrere verschiedene Beaujolais Nouveaux, und lokale Wurst- und Käsespezialitäten in einer festlichen Atmosphäre genießen.

Italiano :

Il Comptoir Beaujolais celebra le Sarmentelles de Beaujeu!

Dal 19 al 23 novembre, potrete parlare con i nostri viticoltori, degustare i loro vini, tra cui diversi Beaujolais Nouveaux, e assaggiare salumi e formaggi locali in un’atmosfera di festa.

Espanol :

¡Comptoir Beaujolais celebra las Sarmentelles de Beaujeu!

Del 19 al 23 de noviembre, podrá hablar con nuestros viticultores, degustar sus vinos, entre ellos varios Beaujolais Nouveaux, y disfrutar de embutidos y quesos locales en un ambiente festivo.

