Dégustation de vins Heudicourt

Dégustation de vins

2 Rue des Boissières Heudicourt Eure

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-07 2026-02-08

Venez partager un moment convivial autour d’une belle sélection de vins issus de plusieurs domaines et régions de France. Goûtez, comparez, échangez et réservez vos coups de cœur directement après la dégustation. .

2 Rue des Boissières Heudicourt 27860 Eure Normandie +33 6 38 89 02 62 cavea.wine@gmail.com

