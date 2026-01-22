Dégustation de vins régionaux after ski ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Dégustation de vins régionaux after ski

ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

2026-03-09 16:00:00

2026-03-28 19:00:00

2026-03-09

Du lundi au samedi. Après le ski, venez vous réchauffer et savourer de bons vins !

Dégustation ouverte à tous sauf aux mineurs.

Accueil PMR possible.

L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération.

Monday to Saturday. After skiing, come and warm up with some good wine!

Tasting open to all except minors.

PRM welcome.

Alcohol is dangerous for your health. Drink in moderation.

