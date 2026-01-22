Dégustation de vins régionaux after ski ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère
ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-09 16:00:00
fin : 2026-03-28 19:00:00
2026-03-09
Du lundi au samedi. Après le ski, venez vous réchauffer et savourer de bons vins !
Dégustation ouverte à tous sauf aux mineurs.
Accueil PMR possible.
L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération.
ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 94
English :
Monday to Saturday. After skiing, come and warm up with some good wine!
Tasting open to all except minors.
PRM welcome.
Alcohol is dangerous for your health. Drink in moderation.
