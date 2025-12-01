Dégustation de vins régionaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Dégustation de vins régionaux

ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 15:00:00

fin : 2025-12-31 19:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Tous les jours, une dégustation différente pour mettre en avant un vigneron ou un domaine. Ambiance chaleureuse garantie !

Des promotions seront proposées sur une sélection de produits pour sublimer les repas de fin d’année (dans la limite des stocks disponibles).

Dégustation ouverte à tous sauf aux mineurs.

Accueil PMR possible.

L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération. .

ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 81 94

English :

Every day, a different tasting to highlight a particular winemaker or estate. Warm atmosphere guaranteed!

German :

Jeden Tag eine andere Weinprobe, um einen Winzer oder ein Weingut in den Vordergrund zu stellen. Warme Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Ogni giorno una degustazione diversa per valorizzare un viticoltore o una tenuta. Un’atmosfera calorosa garantita!

Espanol :

Cada día, una degustación diferente para destacar un viticultor o una finca. Ambiente acogedor garantizado

L’événement Dégustation de vins régionaux Esquièze-Sère a été mis à jour le 2025-11-08 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65