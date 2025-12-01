Dégustation de vins régionaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère
ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-26 15:00:00
fin : 2025-12-31 19:00:00
2025-12-26
Tous les jours, une dégustation différente pour mettre en avant un vigneron ou un domaine. Ambiance chaleureuse garantie !
Des promotions seront proposées sur une sélection de produits pour sublimer les repas de fin d’année (dans la limite des stocks disponibles).
Dégustation ouverte à tous sauf aux mineurs.
Accueil PMR possible.
L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération. .
English :
Every day, a different tasting to highlight a particular winemaker or estate. Warm atmosphere guaranteed!
German :
Jeden Tag eine andere Weinprobe, um einen Winzer oder ein Weingut in den Vordergrund zu stellen. Warme Atmosphäre garantiert!
Italiano :
Ogni giorno una degustazione diversa per valorizzare un viticoltore o una tenuta. Un’atmosfera calorosa garantita!
Espanol :
Cada día, una degustación diferente para destacar un viticultor o una finca. Ambiente acogedor garantizado
