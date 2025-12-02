Dégustation de vins régionaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère
Dégustation de vins régionaux
Tous les jours, une dégustation différente pour mettre en avant un vigneron ou un domaine. Ambiance chaleureuse garantie !
Des promotions seront proposées sur une sélection de produits (dans la limite des stocks disponibles).
Dégustation ouverte à tous sauf aux mineurs.
Accueil PMR possible.
L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération. .
English :
Every day, a different tasting to highlight a particular winemaker or estate. Warm atmosphere guaranteed!
