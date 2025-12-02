Dégustation de vins régionaux ESQUIEZE-SERE Esquièze-Sère

Dégustation de vins régionaux

ESQUIEZE-SERE Cave Cazaux Esquièze-Sère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-03-06 19:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Tous les jours, une dégustation différente pour mettre en avant un vigneron ou un domaine. Ambiance chaleureuse garantie !

Des promotions seront proposées sur une sélection de produits (dans la limite des stocks disponibles).

Dégustation ouverte à tous sauf aux mineurs.

Accueil PMR possible.

L’alcool est dangereux pour la santé, boire avec modération. .

English :

Every day, a different tasting to highlight a particular winemaker or estate. Warm atmosphere guaranteed!

