Dégustation de vins régionaux Cave des Pyrénées Luz-Saint-Sauveur jeudi 26 février 2026.
Dégustation de vins régionaux
Cave des Pyrénées 2 Rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-26 11:00:00
fin : 2026-02-26 19:00:00
2026-02-26
Viens rencontrer les vignerons de Madiran, Pacherenc du VicBilh et Côtes de Gascogne, tous passionnés par leur terroir. Entre échanges chaleureux et dégustations, découvre des vins pleins de caractère et d’authenticité.
> L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
> Dégustation gratuite. .
Cave des Pyrénées 2 Rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 67 45 85 16 emca65@hotmail.com
English :
Come and meet the winemakers of Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh and Côtes de Gascogne, all passionate about their terroir. Discover wines full of character and authenticity, with friendly discussions and tastings.
