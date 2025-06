Dégustation de vins The Cube (centre d’art contemporain) The Cube Aix-en-Provence 5 juillet 2025 07:00

The Cube vous invite à vivre une expérience unique mêlant art et œnologie.

Guidé par Andrea Dias, sommelier privé et directeur de Wines Dinners, et Soma, artiste peintre aixois, venez déguster de grands vins et visiter par la même occasion le centre d’art contemporain éphémère The Cube. .

English :

The Cube invites you to enjoy a unique experience combining art and ?nology.

German :

The Cube lädt Sie zu einer einzigartigen Erfahrung ein, die Kunst und ?nologie miteinander verbindet.

Italiano :

Il Cubo vi invita a vivere un’esperienza unica che unisce arte e tecnologia.

Espanol :

El Cubo le invita a disfrutar de una experiencia única que combina arte y tecnología.

