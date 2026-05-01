Dégustation de whisky avec CWS by ASCEND Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle

Saint-Pée-sur-Nivelle

Dégustation de whisky avec CWS by ASCEND

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 22:30:00

Date(s) :

2026-05-28

The Curious Whisky Society (club international de whisky), en collaboration avec Egiazki, présente à la Ferme Inharria, au quartier Ibarron, une soirée spectacle et gastronomie autour du whisky.

Une sélection de whiskys rares sera présentée, accompagnée de plats découverte élaborés par le chef Elsa Marquez. La soirée sera également animée par un opéra et des chants de mezzo-soprano avec Hélène Hebra à la guitare soliste, accompagnée de Francisco Gonzalez Giraldo.

Vente de tickets sur place de 18h30 à 19h30, ainsi qu’une réservation en ligne possible. .

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 21 38 86 noam@ascend-spirits.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation de whisky avec CWS by ASCEND

L’événement Dégustation de whisky avec CWS by ASCEND Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque