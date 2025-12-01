Dégustation de whiskys Hériose Place de la république Jonzac

Dégustation de whiskys Hériose

Place de la république 4 rue du Tourniquet Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Dégustation exceptionnelle de Whiskys Hériose & démonstration de cocktail à la liqueur de Cognac au gingembre !

Venez vivre une soirée conviviale et pleine de découvertes gustatives !

+33 5 46 70 75 69 jullion@orange.fr

English :

Exceptional tasting of Hériose whiskies & cocktail demonstration with ginger Cognac liqueur!

Come and enjoy a convivial evening full of gustatory discoveries!

German :

Außergewöhnliche Verkostung von Heriose-Whiskys & Vorführung eines Cocktails mit Cognac-Likör und Ingwer!

Erleben Sie einen geselligen Abend voller geschmacklicher Entdeckungen!

Italiano :

Eccezionale degustazione di whisky Hériose e dimostrazione di cocktail con liquore Cognac allo zenzero!

Venite a godervi una serata conviviale ricca di scoperte gustose!

Espanol :

Degustación excepcional de whiskies Hériose y demostración de cóctel con licor de coñac al jengibre

Venga a disfrutar de una velada agradable y llena de sabrosos descubrimientos

