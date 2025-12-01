Dégustation de whiskys Hériose Place de la république Jonzac
Place de la république 4 rue du Tourniquet Jonzac Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-18 18:30:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Dégustation exceptionnelle de Whiskys Hériose & démonstration de cocktail à la liqueur de Cognac au gingembre !
Venez vivre une soirée conviviale et pleine de découvertes gustatives !
Place de la république 4 rue du Tourniquet Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 75 69 jullion@orange.fr
English :
Exceptional tasting of Hériose whiskies & cocktail demonstration with ginger Cognac liqueur!
Come and enjoy a convivial evening full of gustatory discoveries!
German :
Außergewöhnliche Verkostung von Heriose-Whiskys & Vorführung eines Cocktails mit Cognac-Likör und Ingwer!
Erleben Sie einen geselligen Abend voller geschmacklicher Entdeckungen!
Italiano :
Eccezionale degustazione di whisky Hériose e dimostrazione di cocktail con liquore Cognac allo zenzero!
Venite a godervi una serata conviviale ricca di scoperte gustose!
Espanol :
Degustación excepcional de whiskies Hériose y demostración de cóctel con licor de coñac al jengibre
Venga a disfrutar de una velada agradable y llena de sabrosos descubrimientos
L’événement Dégustation de whiskys Hériose Jonzac a été mis à jour le 2025-11-10 par Offices de Tourisme de Jonzac