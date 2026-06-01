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Dégustation de yaourts fabriqués à la ferme, locaux et équitables !, Super U Le Grand Quevilly, Le Grand-Quevilly

Dégustation de yaourts fabriqués à la ferme, locaux et équitables !, Super U Le Grand Quevilly, Le Grand-Quevilly

Dégustation de yaourts fabriqués à la ferme, locaux et équitables !, Super U Le Grand Quevilly, Le Grand-Quevilly vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Super U Le Grand Quevilly

Adresse : Centre Commercial, Rue du Bois Cany 76120 Le Grand-Quevilly

Ville : 76120 Le Grand-Quevilly

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Dégustation de yaourts fabriqués à la ferme, locaux et équitables ! Vendredi 5 juin, 10h00 Super U Le Grand Quevilly Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Super U Le Grand Quevilly Centre Commercial, Rue du Bois Cany 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie
Dégustation de yaourts fabriqués à la ferme, locaux et équitables !

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