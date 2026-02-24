Dégustation découverte au Château de la Galinière Les 3 couleurs de la Provence Grand site Sainte-Victoire Châteauneuf-le-Rouge

Dégustation découverte au Château de la Galinière Les 3 couleurs de la Provence

Samedi 21 mars 2026 de 11h à 12h. Grand site Sainte-Victoire Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Plongez au cœur du savoir-faire provençal avec une dégustation immersive au Château de la Galinière. Bien plus qu’une simple dégustation, nous vous invitons à un voyage sensoriel pour saisir l’âme de nos vignobles.

Au programme de votre découverte



● L’Esprit de la Provence & l’Héritage Galinière

Comprendre ce qui rend notre région unique. Entre climat méditerranéen et sols singuliers, découvrez l’histoire et les spécificités du Château de la Galinière, véritable témoin de notre identité viticole.



● L’Art du Rosé Initiation à la Dégustation

Indissociable de notre terroir, le rosé ouvre le bal. Apprenez les codes de la dégustation (œil, nez, bouche) à travers cette couleur emblématique, travaillée ici avec précision et finesse.



● Le Duel des Terroirs Provence vs France

La Provence sait aussi surprendre sur les vins de garde et de caractère. Relevez le défi d’une dégustation comparative nos vins blancs et rouges affrontent des cuvées issues d’autres grandes régions françaises. Saurez-vous reconnaître la signature locale ? .

Grand site Sainte-Victoire Caveau du Château de la Galinière Châteauneuf-le-Rouge 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Plunge into the heart of Provencal savoir-faire with an immersive tasting at Château de la Galinière. Much more than a simple tasting, we invite you on a sensory journey to capture the soul of our vineyards.

