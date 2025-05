[Dégustation] Découverte des vins nature – Atelier Traverse Dieppe, 10 juin 2025 19:30, Dieppe.

Seine-Maritime

[Dégustation] Découverte des vins nature Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-10 19:30:00

fin : 2025-06-10 21:00:00

Date(s) :

2025-06-10

Au Petit Canon, caviste local, vous propose une découverte des vins nature et de la biodynamie. Des notions d’œnologie pour mieux savourer les arômes vous seront prodiguées autour de planches apéritif et de moments musicaux « surprise ».

Au Petit Canon, caviste local, vous propose une découverte des vins nature et de la biodynamie. Des notions d’œnologie pour mieux savourer les arômes vous seront prodiguées autour de planches apéritif et de moments musicaux « surprise ». .

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48 contact@atelier-traverse.fr

English : [Dégustation] Découverte des vins nature

Au Petit Canon, a local wine shop, invites you to discover natural and biodynamic wines. You’ll learn how to better savor aromas and flavors through aperitif platters and musical surprises.

German :

Der lokale Weinhändler Au Petit Canon bietet Ihnen die Möglichkeit, Naturweine und biodynamische Weine zu entdecken. Bei Aperitifbrettern und musikalischen Überraschungsmomenten werden Ihnen die Grundlagen der Weinkunde vermittelt, damit Sie die Aromen besser genießen können.

Italiano :

Au Petit Canon, un’enoteca locale, vi invita a scoprire i vini naturali e biodinamici. Verrete introdotti all’arte della degustazione, con aperitivi e sorprese musicali.

Espanol :

Au Petit Canon, una vinoteca local, le invita a descubrir los vinos naturales y biodinámicos. Le iniciarán en el arte de la cata de vinos, con platos de aperitivo y sorpresas musicales.

L’événement [Dégustation] Découverte des vins nature Dieppe a été mis à jour le 2025-05-08 par Seine-Maritime Attractivité