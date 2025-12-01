Dégustation des bières de la Brasserie Octa au Wagon-lit Le Wagon Lit Quimperlé

Dégustation des bières de la Brasserie Octa au Wagon-lit

Le Wagon Lit 9 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

2025-12-20 11:30:00

2025-12-20 14:30:00

2025-12-20

Viens déguster toutes les délicieuses bières craft de la nouvelle brasserie OCTA en direct de Clohars-Carnoët.

Au programme 3 bières Octa en pression + toute la gamme canette. .

