Dégustation des bières de la Brasserie Octa au Wagon-lit Le Wagon Lit Quimperlé samedi 20 décembre 2025.
Le Wagon Lit 9 Rue Brémond d'Ars Quimperlé Finistère
Début : 2025-12-20 11:30:00
fin : 2025-12-20 14:30:00
2025-12-20
Viens déguster toutes les délicieuses bières craft de la nouvelle brasserie OCTA en direct de Clohars-Carnoët.
Au programme 3 bières Octa en pression + toute la gamme canette. .
Le Wagon Lit 9 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 09 66 72
