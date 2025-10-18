Dégustation des meilleurs Millésimes à la Cave du Prieuré La Cave du Prieuré Jongieux

Dégustation des meilleurs Millésimes à la Cave du Prieuré

La Cave du Prieuré 3447 route des Vignobles Jongieux Savoie

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Venez déguster de vieux millésimes de Marestel et de Mondeuse à la Cave du Prieuré

La Cave du Prieuré 3447 route des Vignobles Jongieux 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 44 02 22 contact@caveduprieure.fr

English :

Come and taste old vintages of Marestel and Mondeuse at Cave du Prieuré

German :

Kommen Sie und probieren Sie alte Jahrgänge von Marestel und Mondeuse in der Cave du Prieuré

Italiano :

Venite a degustare vecchie annate di Marestel e Mondeuse alla Cave du Prieuré

Espanol :

Venga a degustar viejas cosechas de Marestel y Mondeuse en la Cave du Prieuré

