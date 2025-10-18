Dégustation des meilleurs Millésimes à la Cave du Prieuré La Cave du Prieuré Jongieux
Dégustation des meilleurs Millésimes à la Cave du Prieuré La Cave du Prieuré Jongieux samedi 18 octobre 2025.
Dégustation des meilleurs Millésimes à la Cave du Prieuré
La Cave du Prieuré 3447 route des Vignobles Jongieux Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Venez déguster de vieux millésimes de Marestel et de Mondeuse à la Cave du Prieuré
.
La Cave du Prieuré 3447 route des Vignobles Jongieux 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 44 02 22 contact@caveduprieure.fr
English :
Come and taste old vintages of Marestel and Mondeuse at Cave du Prieuré
German :
Kommen Sie und probieren Sie alte Jahrgänge von Marestel und Mondeuse in der Cave du Prieuré
Italiano :
Venite a degustare vecchie annate di Marestel e Mondeuse alla Cave du Prieuré
Espanol :
Venga a degustar viejas cosechas de Marestel y Mondeuse en la Cave du Prieuré
L’événement Dégustation des meilleurs Millésimes à la Cave du Prieuré Jongieux a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme de Yenne