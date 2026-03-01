Dégustation des vins Lionel Osmin Le Saint-Mac Saint-Mihiel

Dégustation des vins Lionel Osmin

Le Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Qui dit printemps, dit nouvelle collection Chambre d’amour !

Cette année encore Lionel Osmin nous surprend avec des nouveautés ! La famille chambre d’amour s’agrandit avec un pétillant alcoolisé et un rouge très léger !

Nous vous proposons de venir découvrir la collection complète ainsi que quelques vin du domaine ce jeudi 26 mars avec la présence du domaine.

Réservation obligatoire ! Places limitées.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santéAdultes

15 .

Le Saint-Mac 28 Rue Notre-Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 74 97 17 89

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English :

Spring means the new Chambre d?amour collection!

Once again this year, Lionel Osmin surprises us with new products! The chambre d?amour family expands with an alcoholic sparkling wine and a very light red!

We invite you to come and discover the complete collection, as well as some of the estate?s wines, on Thursday March 26, in the presence of the estate.

Reservations required! Places are limited.

Alcohol abuse is dangerous for your health

L’événement Dégustation des vins Lionel Osmin Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-03-20 par OT COEUR DE LORRAINE