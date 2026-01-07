Dégustation d’huîtres à 2075m d’altitude ! Station de ski Gavarnie-Gèdre
Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Déguster des huîtres dans un décor de rêve, au bar de glace, avec vue sur les plus beaux sommets pyrénéens… rien de plus insolite que ce rendez-vous que vous propose la Station de Gavarnie-Gèdre tous les week-end pendant les vacances scolaires d’hiver !
Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Enjoy oysters in a dream setting, at the ice bar, with a view of the most beautiful Pyrenean peaks… nothing could be more unusual than this rendez-vous offered by the Gavarnie-Gèdre resort every weekend during the winter school vacations!
