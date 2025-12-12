Dégustation d’huîtres à l’Etablissement Bugeat

Dégustation d’huîtres à l’Etablissement

27 Rue de la République Bugeat Corrèze

Tarif : – –

Du matin au soir… comme tous les ans journée huîtres Marennes Oléron et vin blanc, crépinettes, foie gras maison, saumon ! .

27 Rue de la République Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 20

