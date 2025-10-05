Dégustation d’huîtres Beauzac

Dégustation d’huîtres Beauzac dimanche 5 octobre 2025.

Dégustation d’huîtres

rue des remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Dégustation d’huîtres, 6 huîtres et 1 verre de vin blanc ou assiette de charcuterie+ verre vin rouge. Rue des Remparts. Sur réservation avant le 25 septembre à l’Office de Tourisme bureau de Beauzac.

.

rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Oyster tasting, 6 oysters and 1 glass of white wine or charcuterie plate + glass of red wine. Rue des Remparts. Book before September 25 at the Beauzac Tourist Office.

German :

Austernverkostung, 6 Austern und 1 Glas Weißwein oder Wurstteller+Glas Rotwein. In der Rue des Remparts. Mit Reservierung vor dem 25. September im Office de Tourisme bureau de Beauzac.

Italiano :

Degustazione di ostriche, 6 ostriche e 1 bicchiere di vino bianco o piatto di salumi + bicchiere di vino rosso. Rue des Remparts. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 25 settembre presso l’Ufficio del Turismo di Beauzac.

Espanol :

Degustación de ostras, 6 ostras y 1 copa de vino blanco o plato de charcutería + copa de vino tinto. Rue des Remparts. Las reservas deben realizarse antes del 25 de septiembre en la Oficina de Turismo de Beauzac.

L’événement Dégustation d’huîtres Beauzac a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron