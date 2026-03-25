Dégustation d’huîtres face à la ria du Bélon SDNR 2026 Restaurant Chez Jacky Riec-sur-Bélon

Dégustation d’huîtres face à la ria du Bélon SDNR 2026

Restaurant Chez Jacky 6 Lieu-dit Belon Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:45:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le chef Yvan Noblet vous propose une dégustation privilégiée face au Bélon pendant laquelle on vous dévoilera tout de l’histoire et de l’élevage de l’huître plate devenue un produit de luxe et pourquoi de nos jours elle se fait si rare face à la creuse ! La dégustation Assiette de 6 huîtres (3 plates et 3 creuses) + une boisson.

Jauge 10 personnes

Réservation obligatoire. .

Restaurant Chez Jacky 6 Lieu-dit Belon Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

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English : Dégustation d’huîtres face à la ria du Bélon SDNR 2026

L’événement Dégustation d’huîtres face à la ria du Bélon SDNR 2026 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-03-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS