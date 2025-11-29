Dégustation d’huîtres Le Cœur du Bien-Etre Les Andelys

Dégustation d’huîtres

Le Cœur du Bien-Etre 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

✨ Dégustation d’huîtres au Cœur du Bien-Être ! ✨

Imagine-toi, bien emmitouflé sous un plaid, en terrasse, avec vue sur la Seine…

Tu dégustes des huîtres fraîches, comme au bord de la mer

Tu t’y vois ?

Ça tombe bien — c’est le samedi 29 novembre au Cœur du Bien-Être !

La demi-douzaine 15,50€

La douzaine 28,50€

1 verre de Chardonnay offert ❤️

Et pour accompagner ces trésors de la mer

Pain de seigle

Beurre salé

Citron

Échalote

Toute la journée sur réservation uniquement ! .

Le Cœur du Bien-Etre 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 88 57 54 33 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

