Dégustation d’huîtres Le Cœur du Bien-Etre Les Andelys

Le Cœur du Bien-Etre 18 quai Grimoult Les Andelys Eure
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
✨ Dégustation d’huîtres au Cœur du Bien-Être ! ✨
Imagine-toi, bien emmitouflé sous un plaid, en terrasse, avec vue sur la Seine…
Tu dégustes des huîtres fraîches, comme au bord de la mer
Tu t’y vois ?
Ça tombe bien — c’est le samedi 29 novembre au Cœur du Bien-Être !
La demi-douzaine 15,50€
La douzaine 28,50€
1 verre de Chardonnay offert ❤️
Et pour accompagner ces trésors de la mer
Pain de seigle
Beurre salé
Citron
Échalote
Toute la journée sur réservation uniquement ! .
Le Cœur du Bien-Etre 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 6 88 57 54 33 lecoeurdubienetre27700@gmail.com
