Dégustation d’huîtres Luynes
Dégustation d’huîtres Luynes mardi 18 novembre 2025.
Dégustation d’huîtres
1 Place des Douves Luynes Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-18 17:30:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18 2025-11-29 2025-12-23 2026-01-13 2026-02-10 2026-03-10
Dégustation d’huîtres proposée par le Comité de Jumelages de Luynes
Commande possible 10 € la douzaine
Dégustation d’huîtres proposée par le Comité de Jumelages de Luynes
Commande possible 10 € la douzaine .
1 Place des Douves Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 50 50 22
English :
Oyster tasting offered by the Comité de Jumelages de Luynes
Order available: 10? per dozen
German :
Austernverkostung, angeboten vom Comité de Jumelages de Luynes
Bestellung möglich: 10 ? pro Dutzend
Italiano :
Degustazione di ostriche organizzata dal Comitato di gemellaggio di Luynes
Ordine disponibile: 10? per dozzina
Espanol :
Degustación de ostras organizada por el Comité de Hermanamiento de Luynes
Pedido disponible: 10? por docena
L’événement Dégustation d’huîtres Luynes a été mis à jour le 2025-10-27 par ADT 37