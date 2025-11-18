Dégustation d’huîtres Luynes

Dégustation d’huîtres

1 Place des Douves Luynes Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 17:30:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18 2025-11-29 2025-12-23 2026-01-13 2026-02-10 2026-03-10

Dégustation d’huîtres proposée par le Comité de Jumelages de Luynes

Commande possible 10 € la douzaine

1 Place des Douves Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 50 50 22

English :

Oyster tasting offered by the Comité de Jumelages de Luynes

Order available: 10? per dozen

German :

Austernverkostung, angeboten vom Comité de Jumelages de Luynes

Bestellung möglich: 10 ? pro Dutzend

Italiano :

Degustazione di ostriche organizzata dal Comitato di gemellaggio di Luynes

Ordine disponibile: 10? per dozzina

Espanol :

Degustación de ostras organizada por el Comité de Hermanamiento de Luynes

Pedido disponible: 10? por docena

