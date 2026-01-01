Dégustation d’huîtres Luynes

Dégustation d’huîtres

1 Place des Douves Luynes Indre-et-Loire

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-03-07 2026-03-21

Dégustation d’huîtres proposée par le Comité de Jumelages de Luynes

Commande possible 10 € la douzaine

Dégustation d’huîtres proposée par le Comité de Jumelages de Luynes

Commande possible 10 € la douzaine .

1 Place des Douves Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 50 50 22

English :

Oyster tasting offered by the Comité de Jumelages de Luynes

Order available: 10? per dozen

