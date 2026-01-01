Dégustation d’huîtres Luynes
Dégustation d'huîtres Luynes samedi 10 janvier 2026.
Dégustation d’huîtres
1 Place des Douves Luynes
2026-01-10 10:00:00
2026-01-10
2026-01-10 2026-01-24 2026-02-07 2026-03-07 2026-03-21
Dégustation d’huîtres proposée par le Comité de Jumelages de Luynes
Commande possible 10 € la douzaine
1 Place des Douves Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 50 50 22
English :
Oyster tasting offered by the Comité de Jumelages de Luynes
Order available: 10? per dozen
