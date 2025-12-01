Dégustation d’huitres

boulodrome Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Dès 9h

9€ les 6 huitres+1 verre de vin blanc, 12€ la bourriche de 12huitres.

Vente de crevettes et de moules. Réservation possible au 06 84 63 19 99

.

boulodrome Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

From 9am

9? for 6 oysters + 1 glass of white wine, 12? for a 12-gallon bourriche .

Shrimps and mussels for sale. Reservations possible on 06 84 63 19 99

L’événement Dégustation d’huitres Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-28 par Haut Pays du Velay Tourisme