Dégustation d’huitres Montfaucon-en-Velay
Dégustation d’huitres Montfaucon-en-Velay dimanche 21 décembre 2025.
Dégustation d’huitres
boulodrome Montfaucon-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Dès 9h
9€ les 6 huitres+1 verre de vin blanc, 12€ la bourriche de 12huitres.
Vente de crevettes et de moules. Réservation possible au 06 84 63 19 99
.
boulodrome Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
From 9am
9? for 6 oysters + 1 glass of white wine, 12? for a 12-gallon bourriche .
Shrimps and mussels for sale. Reservations possible on 06 84 63 19 99
L’événement Dégustation d’huitres Montfaucon-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-28 par Haut Pays du Velay Tourisme