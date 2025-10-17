Dégustation Distillerie de la Chaumone Sombernon

4 Place Bénigne Fournier Sombernon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-17 17:00:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

2025-10-17

Florent Velluet sera présent le vendredi 17 octobre à la cave de Sombernon pour vous faire découvrir son travail de distillateur. Au programme, dégustation de Ratafia, Ratapomme, et ses eaux de vies de fruits.

La Cave de Sombernon est distributrice des créations de Florent Velluet.

la Ferme du Trembloy, partenaire de cette soirée, vous fera déguster ses produits à base de cochons élevés sur la ferme. .

