DÉGUSTATION DOMAINE GAUBY Montpellier

7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Samedi 20 Septembre

Domaine Gauby

Plongeons ensemble dans l’univers d’un vigneron emblématique du Roussillon.

Le Domaine Gauby est une véritable référence, Gérard incarne le culte du vivant en travaillant ses vignes en harmonie avec la nature et en pratiquant l’agroforesterie pour favoriser biodiversité et équilibre des sols.

Ses vins, profonds et vibrants, reflètent toute la richesse du terroir de Calce, ou fraicheur, élégance et énergie minérale se conjuguent avec justesse.

A samedi !

À partir de 10h00 ..

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

English :

Saturday September 20th

Domaine Gauby

Let’s plunge together into the world of an emblematic Roussillon winemaker.

German :

Samstag 20. September

Domäne Gauby

Lassen Sie uns gemeinsam in die Welt eines emblematischen Winzers aus dem Roussillon eintauchen.

Italiano :

Sabato 20 settembre

Domaine Gauby

Immergetevi nel mondo di un viticoltore emblematico del Roussillon.

Espanol :

Sábado 20 de septiembre

Domaine Gauby

Sumérjase en el universo de un viticultor emblemático del Rosellón.

