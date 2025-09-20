DÉGUSTATION DOMAINE GAUBY Montpellier
DÉGUSTATION DOMAINE GAUBY Montpellier samedi 20 septembre 2025.
DÉGUSTATION DOMAINE GAUBY
7 Rue Marioge Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Samedi 20 Septembre
Domaine Gauby
Plongeons ensemble dans l’univers d’un vigneron emblématique du Roussillon.
Samedi 20 Septembre
Domaine Gauby
Plongeons ensemble dans l’univers d’un vigneron emblématique du Roussillon.
Le Domaine Gauby est une véritable référence, Gérard incarne le culte du vivant en travaillant ses vignes en harmonie avec la nature et en pratiquant l’agroforesterie pour favoriser biodiversité et équilibre des sols.
Ses vins, profonds et vibrants, reflètent toute la richesse du terroir de Calce, ou fraicheur, élégance et énergie minérale se conjuguent avec justesse.
A samedi !
À partir de 10h00 ..
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .
7 Rue Marioge Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com
English :
Saturday September 20th
Domaine Gauby
Let’s plunge together into the world of an emblematic Roussillon winemaker.
German :
Samstag 20. September
Domäne Gauby
Lassen Sie uns gemeinsam in die Welt eines emblematischen Winzers aus dem Roussillon eintauchen.
Italiano :
Sabato 20 settembre
Domaine Gauby
Immergetevi nel mondo di un viticoltore emblematico del Roussillon.
Espanol :
Sábado 20 de septiembre
Domaine Gauby
Sumérjase en el universo de un viticultor emblemático del Rosellón.
L’événement DÉGUSTATION DOMAINE GAUBY Montpellier a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT MONTPELLIER